Партию голландских цветов уничтожат в Псковской области из-за опасных насекомых

16:21, 02 октября 2023, ПАИ

Опасных вредителей цветочных культур выявили в партии голландских цветов в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Так, на складе временного хранения в Псковской области государственные инспекторы провели карантинный фитосанитарный контроль 800 срезов цветов – лизиантус, в которых выявили имаго насекомых, схожих с опасными карантинными объектами. Цветы, выращенные в Нидерландах, следовали в Москву.

«По результатам лабораторных исследований отобранных образцов цветочной продукции специалистами Северо-Западного филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» выявлена зараженность карантинными объектами – табачной белокрылкой и индокитайским цветочным трипсом. Это первый случай обнаружения индокитайского цветочного трипса при ввозе подкарантинной продукции на подведомственной управлению Россельхознадзора территории», – отметили в ведомстве.

Партию лизиантуса запретили ввозить на территорию Псковской области. Все цветы подлежат уничтожению.