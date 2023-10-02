Псковичи взяли призовые места на открытом турнире по самбо в Гатчине

15:41, 02 октября 2023, ПАИ

Псковские спортсмены, воспитанники спортшколы «Мастер», взяли призовые места на открытом турнире Федерации дзюдо и самбо Гатчинского района, который прошёл 30 сентября в Гатчине Ленинградской области. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Мастер».

Всего на соревнования поехали десять псковичей.

Победителем в турнире среди юношей 2011-2012 годов рождения в весовой категории до 34 килограммов стал Михаил Андронов.

Также серебро среди юношей 2013-2014 годов рождения в весовой категории до 31 килограмма завоевал Иван Романов.

Тренируются спортсмены под руководством Сергея Фомина и Кирилла Романова.

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