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Общество

Сотрудники псковского УФСИН присоединились к всероссийской акции «Зелёная Россия»

Псковские сотрудники УФСИН присоединились к всероссийской акции «Зелёная Россия». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства. 

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Уже более десяти лет общероссийское экологическое общественное движение «Зелёная Россия» проводит по всей стране акцию, целью которой является объединение граждан для сбережения природы. Среди постоянных участников – сотрудники уголовно-исполнительной системы области.

Представители ведомства провели мероприятия по местам дислокации своих учреждений. Сотрудники и ветераны службы убрали места отдыха горожан, общественные пространства.

Так, личный состав аппарата управления, следственного изолятора № 1, отдела по конвоированию и уголовно-исполнительной инспекции очистили от листвы, сухих веток и мусора зелёную зону вдоль левого берега реки Великой.

Кроме того, сотрудники ИК-4 привели в порядок парк села Серёдка, а коллектив великолукского исправительного центра № 1 облагородил территорию вокруг воинского захоронения в деревне Золотково Великолукского района.

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