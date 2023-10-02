Сотрудники псковского УФСИН присоединились к всероссийской акции «Зелёная Россия»

16:45, 02 октября 2023, ПАИ

Псковские сотрудники УФСИН присоединились к всероссийской акции «Зелёная Россия». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Уже более десяти лет общероссийское экологическое общественное движение «Зелёная Россия» проводит по всей стране акцию, целью которой является объединение граждан для сбережения природы. Среди постоянных участников – сотрудники уголовно-исполнительной системы области.

Представители ведомства провели мероприятия по местам дислокации своих учреждений. Сотрудники и ветераны службы убрали места отдыха горожан, общественные пространства.

Так, личный состав аппарата управления, следственного изолятора № 1, отдела по конвоированию и уголовно-исполнительной инспекции очистили от листвы, сухих веток и мусора зелёную зону вдоль левого берега реки Великой.

Кроме того, сотрудники ИК-4 привели в порядок парк села Серёдка, а коллектив великолукского исправительного центра № 1 облагородил территорию вокруг воинского захоронения в деревне Золотково Великолукского района.