Около 100 боксёров приняли участие в памятном турнире в Пскове

16:56, 02 октября 2023, ПАИ

98 юных боксёров приняли участие во втором открытом городском турнире по боксу памяти заслуженного работника физической культуры Александра Беха. Соревнования прошли в специализированном зале бокса в Пскове 29 и 30 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации бокса Пскова.

В турнире соревновались спортсмены в четырёх возрастных группах из десяти команд Пскова, Пустошки, Печор, Острова, Ивангорода и Витебска.

Псковскую спортшколу «Лидер» представило 37 спортсменов. Из них в финал вышло 22 боксёра, а победителями стали десять.

Псковичи тренируются под руководством Вячеслава Ярулина, Алексея Кругликова, Андрея Гордея, Игоря Лизункова и Геннадия Кочеткова. Победителей и финалистов наградили кубками, медалями и грамотами.

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