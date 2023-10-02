Псковичей приглашают к участию в фестивале детско-юношеских фильмов «Зеркало будущего»
Юные кинематографисты из Псковской области могут принять участие во Всероссийском фестивале детско-юношеских фильмов «Зеркало будущего». Об этом ПАИ сообщили организаторы.
В этом году мероприятие предусматривает семь направлений: «Игровое кино», «Анимационное кино», «Документальное кино», «Репортаж» и «Видеоблог», включая два новых – «Кинотанец» и «Киномузыка». Экспертная комиссия отберёт финалистов для участия в очном этапе кинофестиваля. Планируется, что он пройдёт в ноябре.
В рамках фестиваля также организуют киноинтенсив со съёмкой фильмов под руководством профессионалов киноиндустрии. Кроме того, пройдёт тематическая образовательная программа и стратегическая сессия «Точки роста детско-юношеского кинотворчества в России».
Подать заявку можно до 15 октября. Подробные условия участия указаны на сайте зеркалобудущего.рф.
Студентка Псковского колледжа искусств стала лауреатом Международного конкурса «Старт звезды»
В военкомате Бежаницкого, Новоржевского, Локнянского и Пушкиногорского районов состоялась призывная комиссия