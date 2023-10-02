Какие цукаты предпочитают псковичи, рассказал эксперт

17:24, 02 октября 2023, ПАИ

Что предпочитают псковичи среди цукатов, рассказал руководитель торгового дома Forest, который выпускает продукцию под брендом «Псковские сладости», Олег Скородумов в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Если говорить о цукатах, то топ-3, что покупают псковичи, – это клюква, крыжовник и ревень. Это те позиции, с которых мы начинали», – отметил Олег Скородумов.

По его словам, сейчас компания также занимается производством мармелада. «Кроме этого, мы сейчас начинаем развивать направление производства мармелада в шоколаде», – заключил гость студии.