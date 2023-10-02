Почти 100 млн рублей направили на социальные выплаты в Псковской области

17:44, 02 октября 2023, ПАИ

99,9 миллиона рублей направил комитет по социальной защите Псковской области в органы соцзащиты городов и районов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Средства направили на финансирование по следующим выплатам:

ежемесячная денежная выплата на ребёнка в возрасте с трёх до семи лет;

ежемесячная денежная выплата на третьего ребёнка или последующих детей;

ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам;

компенсация взносов на капитальный ремонт отдельным категориям граждан.

В настоящее время осуществляется зачисление средств на счета граждан.