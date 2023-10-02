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Экономика

Почти 100 млн рублей направили на социальные выплаты в Псковской области

99,9 миллиона рублей направил комитет по социальной защите Псковской области в органы соцзащиты городов и районов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Фото: ПАИ

Средства направили на финансирование по следующим выплатам:

  • ежемесячная денежная выплата на ребёнка в возрасте с трёх до семи лет;
  • ежемесячная денежная выплата на третьего ребёнка или последующих детей;
  • ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам;
  • компенсация взносов на капитальный ремонт отдельным категориям граждан.

В настоящее время осуществляется зачисление средств на счета граждан.

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