Почти 100 млн рублей направили на социальные выплаты в Псковской области
99,9 миллиона рублей направил комитет по социальной защите Псковской области в органы соцзащиты городов и районов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.
Средства направили на финансирование по следующим выплатам:
- ежемесячная денежная выплата на ребёнка в возрасте с трёх до семи лет;
- ежемесячная денежная выплата на третьего ребёнка или последующих детей;
- ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам;
- компенсация взносов на капитальный ремонт отдельным категориям граждан.
В настоящее время осуществляется зачисление средств на счета граждан.
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