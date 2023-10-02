Псковские студенты стали призёрами чемпионата и первенства Великих Лук по джиу-джитсу

18:11, 02 октября 2023, ПАИ

Студенту ПсковГУ привезли золото и серебро с открытого чемпионата и первенства Великих Лук по джиу-джитсу. Соревнования прошли в комплексе спортшколы «Экспресс». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Абсолютным чемпионом в категориях Gi и No-Gi в весовой категории до 94 килограммов стал Матвей Дудецкий. Серебро в весовой категории до 77 килограммов взял Илья Иванов.

Всего в соревнованиях приняло участие 60 спортсменов.

Отметим, что следующие состязания запланированы на 29 октября.

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