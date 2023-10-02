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Псковские студенты стали призёрами чемпионата и первенства Великих Лук по джиу-джитсу

Студенту ПсковГУ привезли золото и серебро с открытого чемпионата и первенства Великих Лук по джиу-джитсу. Соревнования прошли в комплексе спортшколы «Экспресс». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

Абсолютным чемпионом в категориях Gi и No-Gi в весовой категории до 94 килограммов стал Матвей Дудецкий. Серебро в весовой категории до 77 килограммов взял Илья Иванов.

Всего в соревнованиях приняло участие 60 спортсменов.

Отметим, что следующие состязания запланированы на 29 октября.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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