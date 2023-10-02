Ремонт дорог продолжается в Псковском районе
Ремонт дорог общего пользования продолжается в Псковском районе. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.
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Фото: Администрация Псковского района
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Фото: Администрация Псковского района
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Фото: Администрация Псковского района
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Фото: Администрация Псковского района
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Фото: Администрация Псковского района
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Фото: Администрация Псковского района
В Ядровской волости подрядчик отремонтировал участок дороги от моста через реку Многа до деревни Песчанка. Также выполнены работы по оканавливанию и подсыпке щебеночно-песчаной смесью.
Кроме того, в Карамышевской волости ремонтируется подъезд к деревне Александровка. На месте специалисты уже уложили водопропускные трубы. На данный момент рабочие выполняют работы по подсыпке основания дороги щебеночно-песчаной смесью.
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