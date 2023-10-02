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Общество

О правонарушениях в интернете рассказали сотрудники УМВД псковским студентам

Встреча с сотрудниками УМВД России по Псковской области прошла в ПсковГУ. Со студентами провели беседу на тему «Правонарушения и его виды в сети Интернет», сообщили ПАИ в пресс-службе университета.

Фото здесь и далее: ПсковГУ

Начальник отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Александр Полатовский рассказал студентам о том, чем грозит распространение чужих персональных данных и как сохранить сведения о себе в интернете.

Спикер также рассказал о популярных мошеннических схемах, которые используют злоумышленники в социальных сетях.

В роли организатора встречи выступил Координационный центр по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма ПсковГУ.

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