Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом отмечается 3 октября

07:01, 03 октября 2023, ПАИ

3 октября во многих странах проводятся мероприятия в рамках Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом, сообщает calend.ru.

Дата не относится к числу официальных, так как не имеет подобного статуса и не была учреждена ни одной из международных организаций. Тем не менее, медики и социальные работники по всему миру бьют тревогу и призывают человечество обратить внимание на проблему алкоголизации и её последствия.

Считается, что 3 октября было выбрано в качестве даты проведения Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом в память о Джоне Финче – общественном деятеле США конца XIX века, боровшемся с пьянством. Всю свою жизнь этот человек посвятил просвещению населения штата, в котором жил, проводя лекции и семинары на тему вреда алкоголя и борьбы с алкоголизмом.

Государственная политика в РФ в этой сфере сводится к ограничению продажи алкоголя по возрасту, установлению ограничения по времени, когда продажа алкоголя запрещена, запрету рекламы алкогольной продукции через СМИ, а также просветительской деятельности через учреждения народного образования и здравоохранения.

Называется много причин, вызывающих желание употребить алкоголь: это желание снять усталость, избавиться от депрессии, отметить праздник весёлым застольем, просто поднять себе настроение и т.д. Однако, последствия систематического употребления алкоголя приводят к зависимости организма от алкоголя. Среди последствий употребления алкогольной продукции нередкими являются летальные случаи, когда человек умирает из-за отравления некачественным спиртом или просто вследствие передозировки, когда количество выпитого становится слишком большим.

По данным Всемирной организации здравоохранения в мире ежегодно фиксируется более 3 млн смертей, связанных со злоупотреблением спиртным.

Алкогольная зависимость становится причиной множества других заболеваний. Среди них числятся: заболевания желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, головного мозга, нервной системы и другие.

Важно помнить, что алкоголизм не только пагубно сказывается на здоровье человека, но и разрушает его как личность, увеличивая риск асоциальных поступков. Склонность к насилию, необоснованному риску, ухудшение реакции становятся частыми причинами дорожно-транспортных происшествий, насилия в семье, действий преступного характера и т. д. Разрушая себя, как личность, алкоголик разрушает и мир вокруг себя, причиняя боль и страдания своим родным и близким людям.