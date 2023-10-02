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Общество

День ОМОНа празднуется сегодня

День ОМОН — профессиональный праздник сотрудников специальных подразделений полиции — отмечается в России ежегодно 3 октября в соответствии с приказом № 190 «Об объявлении Дня отрядов милиции особого назначения», подписанным 1 марта 2002 года министром внутренних дел РФ Борисом Грызловым.

ОМОН расшифровывается как Отряд мобильный особого назначения (ранее, до 2011 года, — Отряд милиции особого назначения).

Дата для праздника была выбрана в связи с тем, что впервые отряды милиции особого назначения органов внутренних дел были созданы в соответствии с приказом МВД СССР от 3 октября 1988 года № 0206 в трех республиках, входящих в состав бывшего СССР (Белоруссии, Украине, Казахстане), и 14 регионах РСФСР (в том числе в МВД Башкирской АССР, УВД Краснодарского, Красноярского крайисполкомов, УВД Воронежского, Иркутского, Куйбышевского, Новосибирского, Пермского, Ростовского, Свердловского, Челябинского облисполкомов, ГУВД Мосгорисполкома, Мособлисполкома, Леноблгорисполкомов). К концу 1990-х годов подразделения ОМОН существовали во всех регионах России.

В 2011 году, в связи с реформой МВД, ОМОН был переименован сначала в ООН (отряд особого назначения), но позже отряду было возвращена привычная аббревиатура с другой расшифровкой (отряд мобильный особого назначения).

В апреле 2016 года спецподразделения ОМОН вошли в состав Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

ОМОН — это спецподразделения Росгвардии, декларируемое предназначение которых — выполнение опасных заданий в городских условиях, включая: захват и ликвидацию вооружённых преступников; силовая поддержка патрульных групп городской полиции и дорожных постов ГИБДД; обеспечение правопорядка на массовых общественных мероприятиях. Подразделения ОМОН так же привлекаются для решения задач обеспечения порядка и безопасности в «горячих точках» на территории России.

Как правило, подразделения ОМОН лучше вооружены по сравнению с обычной полицией, а сотрудники проходят специальную подготовку. Подразделения ОМОН являются наиболее мобильными и подготовленными в профессиональном отношении к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.

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