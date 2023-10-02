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Происшествия

В Чебоксарах парашютистка приземлилась на взлётной полосе прямо перед вылетом самолёта

Парашютистка приземлилась посреди взлётной полосы в аэропорту Чебоксар и остановила работу аэропорта, сообщает Telegram-канал «112».

Самолёт уже готовился к взлёту и стоял на рулении, когда прямо перед ним приземлилась парашютистка.

Как выяснилось, на взлётную полосу спортсменку занесло ветром. Ей не удалось самостоятельно встать, поэтому на помощь пришли сотрудники авиационной безопасности, которые успели до взлёта самолёта поднять девушку на ноги.

Всего десантировалось около 100 человек, несколько парашютистов унесло на территорию воздушной гавани.

По факту происшествия проводится проверка.

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