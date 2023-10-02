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Общество

Депутат предложила ввести новые меры поддержки для отцов-одиночек

Отцам-одиночкам или мужчинам в отпуске по уходу за ребёнком следует предоставить возможность получать профессиональное образование по государственной программе наравне с женщинами, пишет газета «Известия» со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

Фото: ПАИ

«Сегодня достаточно быстро меняется конъюнктура на рынке труда, быстро меняется спрос. Когда молодая женщина или мужчина находится в отпуске по уходу за ребёнком, они теряют свои профессиональные качества», – сказала депутат.

Она подчеркнула, что если бы мужчины, осуществляющие уход за ребёнком или являющиеся отцами-одиночками, могли получать профессиональное образование и стать востребованными на рынке труда, это помогло бы им в дальнейшем обеспечивать свою семью.

По словам Бессараб, в России мужчинам в отпуске по уходу за ребёнком недоступны некоторые возможности, которые есть у женщин, и это стоит исправить. Также она добавила, что отцам нужно предоставить право обращаться в кризисные центры.

В то же время парламентарий напомнила, что многие социальные гарантии в России распространяются и на мужчин, и на женщин.

«Независимо от того, кто ухаживает за ребёнком до полутора лет, это лицо имеет право на соответствующие трудовые гарантии – сохранение рабочего места на весь период отпуска по уходу за ребёнком. Этот период засчитывается в страховой стаж, причём засчитывается в достаточно высоком размере. И отец, и мать – оба имеют право в случае осуществления ухода получить соответствующий индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК)», – подчеркнула Светлана Бессараб.

Также депутат уточнила, что сохраняются все социальные гарантии и нормы выплат пособия по уходу за ребёнком и пособия семьям с детьми, если доход меньше одного прожиточного минимума на члена семьи. Также предоставляется место в детском саду, школе, бесплатные лекарства для ребёнка до шести лет.

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