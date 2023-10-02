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Общество

38% жителей Псковской области никогда не получают премии на работе

Служба исследований hh.ru,российской платформы онлайн-рекрутинга, провела опрос среди трудоустроенных соискателей и выяснила, как часто они получают премии.

38% опрошенных жителей Псковской области сообщили, что у них на работе в принципе нет премий. Чаще всего такой ответ давали работники из сферы «Туризм, гостиницы, рестораны» (65%), «Медицина, фармацевтика» и «Маркетинг, реклама, PR» (по 51%).

Еще 52% респондентов заявили, что у них на работе премии периодически выплачивают, остальные затруднились ответить. Чаще всего премии получают представители сфер «Закупки» и «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (по 61%).

В частности, 20% местных респондентов получают премии раз в месяц. Чаще всего о таком рассказывают работники сферы продаж и розничной торговли, а также производственники.

Раз в год так называемую «13-ю зарплату» в регионе получают 12% опрошенных. Годовое вознаграждение чаще всего зарабатывают ИТ-специалисты, строители, а также специалисты сферы консалтинга и инвестиций. 

Еще 8% опрошенных периодически получают разовые премии за определённую работу (срочную, внеплановую, и т.д.) либо проектные премии. У 7% премирование происходит раз в квартал, у 6% — раз в полгода.

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