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Общество

Россия увеличит стоимость виз для граждан некоторых стран ЕС  

Правительство одобрило идею МИД увеличить стоимость российской визы для граждан ЕС вплоть до 300 долларов и отменить льготы. Ответная мера МИД не отразится на туристах, пишет РБК.

Министерство иностранных дел подготовило и внесло в правительство законопроект, который предусматривает повышение визовых сборов и отмену визовых льгот для въезжающих в Россию граждан ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. Документ рассматривался комиссией правительства по законопроектной деятельности. Комиссия одобрила законопроект, сообщил источник РБК в аппарате правительства. РБК направил запрос в пресс-службу правительства и в МИД.

Предложения были разработаны МИД в качестве ответной меры: ЕС, Дания, Исландия, Норвегия и Швейцария в одностороннем порядке полностью приостановили действие международных договоров с Россией о взаимном упрощении выдачи виз, в том числе перешли на использование повышенных ставок визовых сборов.

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