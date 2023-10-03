Школа волонтёров ЗОЖ открылась в Пскове

09:07, 03 октября 2023, ПАИ

В Центре общественного здоровья и медицинской профилактики открылась Областная школа волонтёров ЗОЖ, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Общая тема курса – профилактика насилия в подростково-молодежной среде. Занятия будут проходить один раз в неделю. Будущие волонтёры получат не только теоретические знания по теме, но и смогут их применить на практике во время проведения занятий со сверстниками.

По окончании «Школы волонтеров» в мае следующего года ее участники получат сертификаты о завершении курса.