Школа волонтёров ЗОЖ открылась в Пскове
В Центре общественного здоровья и медицинской профилактики открылась Областная школа волонтёров ЗОЖ, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.
Общая тема курса – профилактика насилия в подростково-молодежной среде. Занятия будут проходить один раз в неделю. Будущие волонтёры получат не только теоретические знания по теме, но и смогут их применить на практике во время проведения занятий со сверстниками.
По окончании «Школы волонтеров» в мае следующего года ее участники получат сертификаты о завершении курса.
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