Международный форум литературных музеев пройдёт в Пушкинском заповеднике

10:16, 03 октября 2023, ПАИ

VIII Международный форум литературных музеев «Пушкинская коллекция литературных музеев России. К 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина» пройдёт в Пушкинском заповеднике с 5 по 8 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

В работе форума примут участие руководители и ведущие сотрудники государственных литературных музеев России. Основные задачи форума – обмен опытом, развитие профессиональных коммуникаций, изучение и применение в работе литературных музеев страны лучших практик сетевого взаимодействия, а также актуальных практик музеефикации литературы.

Темами презентаций и обсуждений на предстоящем форуме станут создание и работа геоинформационного портала «Литературные музеи России», проект «Покажи музей» по адаптации литературных музеев для работы с глухими и слабослышащими посетителями, концепция музея К. Н. Батюшкова.

В рамках круглого стола «Пушкинские материалы в коллекциях литературных музеев» будут заслушаны сообщения о пушкинских материалах в фондах музея-заповедника А. Н. Островского «Щелыково», Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля, в собрании Национального музея Республики Татарстан, других российских музеях.

Ещё один круглый стол предполагает широкое обсуждение различных выставочно-экспозиционных проектов к юбилею А. С. Пушкина, среди прочего – передвижной выставки «Пушкинские музеи России», проекта реэкспозиции музея А. С. Пушкина в Берново, межмузейного проекта «Пушкин. 225» и прочего.

В рамках форума также пройдёт расширенное заседание учёного совета Государственного музея-заповедника «Михайловское», посвящённое концепции развития учреждения в 2025–2037 годах. Также в программе съезда предусмотрены заседание правления ассоциации литературных музеев Союза музеев России и открытое заседание ассоциации.

Напомним, что международные форумы литературных музеев России проводятся с 2015 года, каждый раз – в различных регионах страны.