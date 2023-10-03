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Спорт

«Морозный вызов» ждёт псковичей на соревнованиях по зимнему плаванию

Открытый кубок Псковской области по зимнему плаванию «Морозный вызов» пройдёт на городском пляже Пскова 4 ноября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации зимнего плавания Псковской области.

«Морозный вызов» ждёт псковичей на соревнованиях по зимнему плаванию. Фото: Федерация зимнего плавания Псковской области

«Мы приглашаем к участию искателей новых ощущений, моржей всех уровней подготовки. Короткая дистанция в соревнованиях по зимнему плаванию – 25 метров, под силу любому. Главное – преодолеть свой страх перед холодной водой!» – отметили в областной федерации.

Согласно программе соревнований первый старт на 25 метров вольным стилем начнётся в 11:15. Затем в 12:15 участники посоревнуются на дистанции в 50 метров. Церемония награждения состоится в 13:15.

Всех спортсменов наградят медалью участника и электронным дипломом с личным временем. 

Соревнования пройдут в четырёх возрастных категориях: от 14 до 24 лет, от 25 до 35 лет, от 36 до 49 лет и старше 50 лет.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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