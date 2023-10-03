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Общество

Посылки для участников СВО передали гдовичи в военный госпиталь Пскова

Посылки для участников специальной военной операции, находящихся в военном госпитале Пскова, передали гдовичи. Об этом пишет районная газета «Гдовская заря».

Посылки для участников СВО передали гдовичи в военный госпиталь Пскова. Фото здесь и далее: районная газета «Гдовская заря»

Посылки в один из псковских госпиталей недавно были доставлены от сотрудников администрации муниципалитета. Здесь предметы личной гигиены и одежда, а также продукты длительного хранения.

Кроме того, не прекращается работа по сушке овощей, грибов и фруктов, которые в дальнейшем станут ингредиентами для каш и супов быстрого приготовления.

Сушат, заготавливают, фасуют и отправляют на передовую посылки активные женщины из сельского поселения «Спицинская волость» – Лада Сергеева, Елена Кострина, Лидия Румянцева, Татьяна Сырченко, Алла Киченко.

Женщины планируют также подготовить новые блюда для солдат – пюре с солёными огурцами и капустную солянку с грибами.

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