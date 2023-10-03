Два года тюрьмы грозит жителю Куньинского района за продажу опасной для здоровья продукции

11:23, 03 октября 2023, ПАИ

Житель Куньинского района смешал воду и спиртосодержащую жидкость и, осознавая непригодность её использования в пищевых целях, все-таки хранил свою «продукцию», чтобы затем продать. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре муниципалитета.

В июне при проведении сотрудниками ОП по Куньинскому району МО МВД «Великолукский» оперативно-разыскного мероприятия «Проверочная закупка» был выявлен факт незаконной продажи этой спиртосодержащей жидкости. Согласно экспертизе она не отвечала предъявленным к пищевым продуктам требованиям безопасности и представляла опасность для здоровья и жизни потребителей при ее употреблении.

Таким образом, мужчина совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 238 УК РФ. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Великолукский районный суд. Санкция ч. 1 ст. 238 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.