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Общество

В Пскове проходит историко-краеведческая олимпиада школьников

Псковская историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва объявила старт 26-й городской историко-краеведческой олимпиады школьников «Псковский дивный край, моя Россия, боль и гордость, родина моя!». К 80-летию со дня образования Псковской области». Об этом ПАИ сообщили в Псковской городской библиотеке.

К участию в олимпиаде приглашаются ученики 7-11 классов общеобразовательных учреждений Пскова. Централизованная библиотечная система Пскова проводит эту олимпиаду совместно с управлением культуры, управлением образования администрации Пскова, Псковским государственным университетом, Псковским областным институтом повышения квалификации работников образования, Псковским государственным объединенным историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником, псковскими архивами и другими заинтересованными организациями.

Олимпиада проходит в три этапа. Первый, с 2 октября до 20 декабря 2023 года, пройдёт в общеобразовательных учреждениях Пскова по заранее оговорённым темам. После того каждое учебное заведение выберет три лучшие работы, авторы которых примут участие во втором этапе и до 20 февраля представят в оргкомитет свои рефераты на заданную тематику.

В этом году участникам олимпиады предлагают изучить историю образования Псковской и Великолукской областей в 1944 году, рассказать о трудовом героизме псковичей в восстановлении края после Великой Отечественной войны и о том, как налаживалось управление регионом.

Победители второго этапа до 29 марта 2024 года поучаствуют в третьем этапе, который состоится в читальном зале историко-краеведческой библиотеки им. И. И. Василёва. На каждом этапе жюри будет оценивать работы участников в баллах, подводить промежуточные итоги, вручать дипломы и памятные подарки. Победители второго и третьего этапов также получат призы.

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