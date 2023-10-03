Шойгу заявил, что ещё одной мобилизации не будет

12:36, 03 октября 2023, ПАИ

Планов по дополнительной мобилизации в России нет, в армии достаточно военных для проведения СВО. Об этом заявил 3 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, пишет газета «Известия».

«В Генеральном штабе планов по дополнительной мобилизации нет. Вооруженные силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения специальной военной операции», — заявил министр.

Шойгу объяснил это тем, что граждане России «обладают твердой патриотической позицией, и поэтому они активно вступают в ряды Вооруженных сил». По его данным, с начала года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступило более 335 тыс. человек, из которых 50 тыс. были зачислены в сентябре.

«Существенный вклад в общее дело вносят все субъекты страны, крупные предприятия, государственные корпорации и российское казачество. Ряд регионов сформировал и продолжает комплектовать именные подразделения», — заключил он.