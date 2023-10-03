Россияне в январе – сентябре переводили деньги за границу втрое чаще, чем год назад

12:43, 03 октября 2023, ПАИ

Россияне в январе – сентябре 2023 года переводили деньги за границу через мобильное приложение в три раза чаще, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего переводы отправлялись в Казахстан, Азербайджан и Узбекистан. Об этом говорится в исследовании «Почта Банка» на основе данных по операциям клиентов, пишет «Газета.ru».

Услуга трансграничных переводов наиболее востребована у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Новосибирской и Челябинской областей. По размеру среднего чека таких переводов лидируют Амурская область, Карачаево-Черкесия, Санкт-Петербург, а также Хабаровский и Красноярский край.

«Среди основных драйверов роста – уход международных платежных систем с российского рынка и ограничения использования карт российских банков за рубежом, что приводит к перетоку в другие каналы и способы перевода средств. Граждане переводят средства в том числе для покупки валюты и совершения покупок за границей. Существенно вырос и объем переводов средств близким и партнерам по работе за границу», – отметил руководитель управления развития цифрового бизнеса банка Владислав Ермаков.

По его словам, одновременно с этим увеличению трансграничных переводов способствовало расширение направлений переводов в дружественные страны.