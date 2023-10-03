ФК «Псков-2000» вернулся спустя 18 лет отсутствия

17:53, 03 октября 2023, ПАИ

Футбольный клуб «Псков-2000» выиграл чемпионат Пскова по футболу в формате 8 на 8, который прошёл на стадионе «Машиностроитель». Об этом корреспонденту ПАИ сообщил капитан команды Игорь Сурин.

В составе команды большинство игроков когда-то представляли состав профессионального футбольного клуба «Псков-2000». Старую гвардию собрал и организовал директор ФК «Псков» Владимир Бабинин.

«Набирали тех, с кем играли вместе. Кто-то во время отпуска просто играет с нами периодически. Плюс молодые ребята, которые есть в составе ФК «Псков», например, Артём Савельев. Как говорится, с миру по нитке. В нашем составе много людей играло когда-то в составе «Псков-2000»: это и Игорь Недорезов, и Андрей Почипов, и Денис Широков, и Илья Ягодкин, и Сергей Степанов, и Иван Ершов, и Руслан Суродин, и Андрей Крупенин, и Владимир Бабинин», – отметил капитан команды.

Также стоит отметить, что по итогам турнира три игрока команды получили индивидуальные награды. Андрей Почипов стал лучшим бомбардиром, Денис Трункин – лучшим вратарём, а Иван Ершов – лучшим игроком.

Второе место на турнире заняла команда «Интер», а замкнула тройку лидеров «Стрела».

Именно эти команды будут представлять Псков в финальном этапе чемпионата Псковской области.

«Каких-то целей перед турниром не ставили, как пойдёт. Получилось так, что выиграли. Этим очень довольны. Сейчас готовимся к первенству области», – подытожил Игорь Сурин.

Напомним, что чемпион первенства области по футболу в формате 8 на 8 отправится на всероссийский финальный турнир в Сочи.