Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

ФК «Псков-2000» вернулся спустя 18 лет отсутствия

Футбольный клуб «Псков-2000» выиграл чемпионат Пскова по футболу в формате 8 на 8, который прошёл на стадионе «Машиностроитель». Об этом корреспонденту ПАИ сообщил капитан команды Игорь Сурин.

Фото здесь и далее: Федерация футбола Пскова

В составе команды большинство игроков когда-то представляли состав профессионального футбольного клуба «Псков-2000». Старую гвардию собрал и организовал директор ФК «Псков» Владимир Бабинин.

«Набирали тех, с кем играли вместе. Кто-то во время отпуска просто играет с нами периодически. Плюс молодые ребята, которые есть в составе ФК «Псков», например, Артём Савельев. Как говорится, с миру по нитке. В нашем составе много людей играло когда-то в составе «Псков-2000»: это и Игорь Недорезов, и Андрей Почипов, и Денис Широков, и Илья Ягодкин, и Сергей Степанов, и Иван Ершов, и Руслан Суродин, и Андрей Крупенин, и Владимир Бабинин», – отметил капитан команды.

На фото одна из лучших связок в истории псковского футбола: Игорь Сурин и Денис Трункин. В нападении у команды соперника бравирует вратарь ФК «Псков» Денис Долгий

Также стоит отметить, что по итогам турнира три игрока команды получили индивидуальные награды. Андрей Почипов стал лучшим бомбардиром, Денис Трункин – лучшим вратарём, а Иван Ершов – лучшим игроком.

На фото Иван Ершов, который держит в руках награду лучшего игрока турнира

Второе место на турнире заняла команда «Интер», а замкнула тройку лидеров «Стрела».

За «Интер» играют три футболиста ФК «Псков» Денис Долгий, Александр Алексеев и Михаил Васильев.

Именно эти команды будут представлять Псков в финальном этапе чемпионата Псковской области.  

«Каких-то целей перед турниром не ставили, как пойдёт. Получилось так, что выиграли. Этим очень довольны. Сейчас готовимся к первенству области», – подытожил Игорь Сурин.   

Ещё одна связка игроков в составе «Псков-2000» Мяч выносит Руслан Суродин, а от Дениса Долгого его защищает Иван Ершов. Оба играли против испанской «Валенсии» в Кубке УЕФА в составе «Черноморца».

Напомним, что чемпион первенства области по футболу в формате 8 на 8 отправится на всероссийский финальный турнир в Сочи.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 октября 2023

ФК «Псков-2000» вернулся спустя 18 лет отсутствия
03 октября 2023

Соревнования по скандинавской ходьбе прошли в Пскове
03 октября 2023

15 призов привезли печерянки с соревнований по художественной гимнастике в Луге
03 октября 2023

Великолучанин получил звание мастера спорта по самбо
03 октября 2023

Турнир по шахматам «Шаг вперёд» пройдёт в Пскове 22 октября
03 октября 2023

Итоги турнира по волейболу подвели в Великих Луках
03 октября 2023

«Морозный вызов» ждёт псковичей на соревнованиях по зимнему плаванию
02 октября 2023

Бойцы «Зубра» и воспитанники «Зубрёнка» поучаствовали в спортивных состязаниях в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...