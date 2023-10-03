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Общество

Концерт в поддержку участников СВО пройдёт в Пскове 6 октября

6 октября в 15:00 в большом зале Дома профсоюзов в Пскове состоится концерт в поддержку участников спецоперации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Концерт в поддержку участников СВО пройдёт в Пскове 6 октября. Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Концерт в поддержку военнослужащих, организованный совместными силами профсоюзов и УМВД России по Псковской области, пройдёт в третий раз. В ходе мероприятия будет объявлен сбор средств и вещей, которые в дальнейшем передадут военнослужащим. На двух предыдущих мероприятиях удалось собрать средства и материальную помощь для участников СВО на сумму более 150 тысяч рублей.

«Мероприятия в поддержку СВО стали для профсоюзов обязательными. Профсоюзы будут поддерживать всех, кто сейчас борется за свободу и независимость России, столько, сколько это потребуется. Мы уверены в нашей победе и сделаем всё, что в наших силах», – отметил председатель облсовпрофа Игорь Иванов.

Он также подчеркнул, что облсовпроф совместно с профсоюзным санаторием «Хилово» в ближайшее время передаст российским военнослужащим автомобиль УАЗ Патриот.

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