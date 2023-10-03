Новая выставка откроется в Музее истории в Печорах

14:14, 03 октября 2023, ПАИ

Выставка художественных работ Алексея Шнявина, посвящённая 125-летию со дня его рождения, откроется в Музее истории города Печоры 4 октября в 15:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

На ней также будут представлены фотографии и документы из фондов музея.

Алексей Шнявин родился 1 октября 1898 года в небольшой деревне Тивиково Печорского края. В 1928 году в Санкт-Петербурге он закончил свою первую картину «Старый дом».

Основная тема творчества Алексея Шнявина – родная природа, жизнь деревни. В своих картинах он не только художник, но и этнограф, так как многие его работы были посвящены деревенскому быту.