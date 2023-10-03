Капремонт завершён в Себежской школе

14:46, 03 октября 2023, ПАИ

Капитальный ремонт завершен в Себежской основной школе. Об этом сообщает районная газета «Призыв».

В образовательном учреждении заменили мебель, установили двойные перила на лестницах и новую сантехнику.

В каждом классе теперь стоит раковина. Столовая оборудована новой мебелью и необходимой кухонной техникой.

Каждый класс оформлен индивидуально. В кабинетах установлены парты на одного человека, а фасад здания оформлен в новом формате.