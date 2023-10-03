Более 20 наставников из Псковской области участвуют во Всероссийском форуме классных руководителей

14:11, 03 октября 2023, ПАИ

III Всероссийский форум классных руководителей и наставников стартовал в Москве. Мероприятие проводится в соответствии с поручением Президента РФ в рамках программы Большой учительской недели, которая является ключевым событием Года педагога и наставника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Псковскую область на форуме представляют 22 учителя-наставника. Это классные руководители школ и колледжей Пскова, Великих Лук, Островского, Дновского, Опочецкого, Стругокрасненского, Псковского, Бежаницкого, Пыталовского, Пушкиногорского и Куньинского районов.

Все они прошли многоэтапный отбор среди 60 тысяч педагогов, который включал тестирование по основам педагогики, тест по внеурочным занятиям «Разговоры о важном», тренажёр классного руководителя и видеовизитку.

Всего в форуме принимают участие три тысячи педагогов и кураторов групп профессионального образования из 89 регионов страны. Все желающие могут присоединиться к трансляции форума и стать участниками в заочном формате.

В этом году мероприятие пройдёт в две смены: с 3 по 5 октября встретятся классные руководители 1-6 классов и коррекционных школ; с 5 по 7 октября – наставники старших и средних классов, кураторы групп среднего профессионального образования. 5 октября – общий день для обеих смен.

Также все участники форума приглашены на концерт ко Дню учителя в Государственном Кремлевском дворце.

Деловая программа форума традиционно посвящена актуальным вопросам педагогики и воспитания, разным сферам деятельности классного руководителя или куратора группы в СПО. Участников форума ждут мероприятия образовательной, дискуссионной и культурной направленности. Спикерами и экспертами выступят признанные специалисты в различных областях, которые поделятся со слушателями своим профессиональным опытом.

Организаторы отмечают, что работа форума не ограничена ежегодными очными встречами и выездными сессиями. В течение всего года педагоги общаются в сообществе форума «ВКонтакте», где обсуждают актуальные вопросы, изучают цифровые технологии, обмениваются открытками и дружат классами.