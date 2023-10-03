Посвящённая Дню учителя выставка открылась в Пушкинских Горах

14:25, 03 октября 2023, ПАИ

Выставка творческих работ «Учитель, мастер и творец» открылась в преддверии Дня учителя в читальном зале Пушкиногорской центральной районной библиотеки. Об этом сообщает районная газета «Пушкинский край».

Авторы экспонатов – учителя средней школы имени А. С. Пушкина, Пушкиногорской школы-интерната, библиотекари школ района, преподаватели Школы искусств имени С. С. Гейченко, воспитатели детского сада «Сказка».

На выставке представлены украшения, домашний текстиль, интерьерные мягкие игрушки, настенные панно, вышитые лентами, алмазной мозаикой, бисером и крестиком, одежда и другое.

Посетить выставку можно бесплатно в часы работы библиотеки до 15 октября.