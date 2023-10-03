Итоги турнира по волейболу подвели в Великих Луках

14:18, 03 октября 2023, ПАИ

Подведены итоги турнира по волейболу в формате «Микст», который прошёл в Великих Луках с 30 сентября по 1 октября. Об этом пишет Luki-News.

Команды разделили на две группы согласно рейтингу.

Всего на турнире участвовало 80 спортсменов, поделённых на 11 команд.

По итогам зачёта, где соревновались участники с высоким рейтингом, первое место заняла команда «Искра». Второе место взяли спортсмены из «Вымпела». Замкнула тройку лидеров сборная ВЛГАФК.

В зачёте среди игроков, имеющих меньший рейтинг, первыми стали спортсмены команды «Марс». Серебро досталось «Титану». Бронзы удостоились волейболисты из великолукского лицея № 10.

Лучших игроков отметили грамотами, а каждый участник получил сувенир. Победителей и призёров наградили медалями.

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