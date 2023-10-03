104-й театральный сезон стартовал в Великолукском драмтеатре

14:03, 03 октября 2023, ПАИ

В Великолукском драматическом театре 104-й театральный сезон открылся премьерным спектаклем «Горе от ума» режиссера Павла Сергеева по комедии А. С. Грибоедова. Об этом сообщает портал Luki-News со ссылкой на учреждение.

В вечер премьеры гостей встречали волонтеры. Со сцены прозвучали слова поздравления от руководства театра с открытием сезона. Были представлены молодые артисты, которые пополнили труппу театра в этом году, вручены цветы корифеям сцены Алле Любовской и Александре Комоловой.