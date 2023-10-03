Историки ПсковГУ выпустили учебное пособие, посвящённое проблемам современной Европы

13:44, 03 октября 2023, ПАИ

В ПсковГУ издано учебное пособие «Европа XXI века: единая и разделенная», посвященное проблемам современной Европы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Авторами работы стали заведующая Научно-образовательной лаборатории изучения событий Второй мировой войны и противодействия фальсификации истории Татьяна Хришкевич, ассистент кафедры всеобщей истории Лидия Антонова, доцент кафедры всеобщей истории и регионоведения Наталия Медведева.

Пособие предназначено для студентов исторических факультетов направлений «История», «Зарубежное регионоведение», «Педагогическое образование».