Очередную партию посылок передали островичи в зону СВО

14:21, 03 октября 2023, ПАИ

Очередную партию посылок передали от Островского райпо в зону СВО в рамках народного движения «Своих не бросаем!». Об этом пишет районная газета «Островские вести» со ссылкой на соцсети кооператоров.

«Передали военнослужащим Островского гарнизона очередную партию посылок для наших солдат, которые в рамках специальной военной операции выполняют свой воинских долг по защите Донбасса, денацификации и демилитаризации Украины», – говорится в сообщении.

В коробках – консервы, продукты быстрого приготовления, кондитерские изделия, сахар, вода, сладости, а также бытовые принадлежности и другие необходимые вещи.

«Всё, что мы отправляем военнослужащим в зону СВО, – это добровольный вклад неравнодушных островичей и сотрудников нашей организации. Огромное спасибо всем за доброе дело, помощь и отзывчивость! Вместе мы едины!» – подчеркнули участники сбора.