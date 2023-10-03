Учащиеся великолукского лицея № 10 встретились с участником СВО
Встреча учащихся 9 «К» класса «Гвардейская смена» лицея № 10 города Великие Луки состоялась с участником СВО 2 октября. Об этом сообщает портал Luki-News со ссылкой на соцсети учреждения.
Военнослужащий недавно приехал в краткосрочный отпуск из зоны боевых действий. Ребята узнали о буднях на передовой, подготовке к заданиям, бытовой жизни бойцов, о взаимоотношениях и настоящей воинской дружбе. Смогли задать интересующие их вопросы.
«Беседа получилась эмоциональной и интересной! Такие встречи очень важны для молодого поколения, они помогают узнать историю из уст человека, который принимает участие в знаковых событиях», – говорится в сообщении.
Николай Соколов – о работе главы Новоржевского района: Контакта с областью как не было, так и нет
Армен Мнацаканян – о проблемах с началом отопительного сезона в Новоржевском районе: Это системные ошибки главы муниципалитета
Великолучане присоединились к военно-патриотической игре Союза городов воинской славы