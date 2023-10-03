Разбивший чужой автомобиль пскович заплатит страховой компании

14:29, 03 октября 2023, ПАИ

Разбивший чужой автомобиль пскович заплатит деньги страховой компании, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Великолукским районным судом Псковской области рассмотрено гражданское дело по иску АО «СОГАЗ» к гражданину И. о возмещении ущерба в порядке суброгации.



4 ноября 2022 года в результате противоправных действий ответчика, который кинул кирпич в лобовое стекло, застрахованный истцом автомобиль был поврежден. Сотрудник полиции отказал в возбуждении дела по этому факту. Размер ущерба, возмещенного истцом за восстановительный ремонт транспортного средства страхователя, составил 60 тысяч 951 рубль 53 копейки.



Истец обратился к ответчику о взыскании ущерба в порядке суброгации, так как, выплатив страховое возмещение по риску КАСКО на условиях заключенного договора страхования, страховая компания имеет право на возмещение ущерба в размере выплаченной суммы страхового возмещения. Оснований не доверять представленной сумме затрат на ремонт транспортного средства у суда не имелось, с проведенной оценкой размера ущерба ответчик согласился.



По результатам рассмотрения гражданского дела исковые требования удовлетворены. С ответчика в пользу истца в счет возмещения ущерба в порядке суброгации взыскано 60 951 рубль 53 копейки.