Совет клуба молодых предпринимателей формируют в Псковской области
Совет Псковского клуба молодых предпринимателей формируют в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.
В него могут войти жители региона, которым интересна предпринимательская деятельность, саморазвитие и профессиональный рост. Чтобы стать частью команды, нужно зарегистрироваться до 14 октября по ссылке.
Задачи Совета:
- выработка стратегии развития клуба;
- привлечение ресурсов и инвестиций;
- формирование информационной повестки;
- развитие корпоративной культуры;
- определение интересов представителей молодёжного предпринимательства Псковской области;
- выступать представителем Псковского клуба молодых предпринимателей;
- выдвигать предложения региональным органам власти для развития бизнеса в регионе.
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