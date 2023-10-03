Совет клуба молодых предпринимателей формируют в Псковской области

15:40, 03 октября 2023, ПАИ

Совет Псковского клуба молодых предпринимателей формируют в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

В него могут войти жители региона, которым интересна предпринимательская деятельность, саморазвитие и профессиональный рост. Чтобы стать частью команды, нужно зарегистрироваться до 14 октября по ссылке.

Задачи Совета: