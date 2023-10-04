Редкую патологию выявили у псковички в областной больнице

09:24, 04 октября 2023, ПАИ

Редкую патологию выявили у женщины в Псковской областной клинической больнице. 72-летняя пациентка обратилась к врачам с жалобами на выраженную одышку при минимальной физической нагрузке и отеках нижних конечностей. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

По результатам УЗИ сердца врачи диагностировали миксоматозную дегенерацию митрального клапана. «Эта нечасто встречающаяся патология привела к отрыву передней створки митрального клапана. Отмечалось выраженное ремоделирование камер сердца. Течение заболевания осложнилось развитием острой левожелудочковой недостаточности, неоднократно рецидивирующими нарушениями ритма сердца и другими явлениями, где ей была выполнена успешная кардиоверсия амиодароном с восстановлением синусового ритма, купированы явления острой левожелудочковой недостаточности», – отметили в больнице.

По словам медиков, пациентке провели телемедицинскую консультацию со специалистами Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова. Женщине было рекомендовано оперативное лечение: протезирование митрального клапана механическим протезом.

«В нашей больнице пациентка прошла полное предоперационное обследование. Санитарным транспортом в сопровождении реанимационной бригады пациентка была перевезена в федеральный центр, где её прооперировали. После операции она вернулась домой на амбулаторный этап: за её состоянием наблюдают врачи больницы. На контрольном УЗИ сердца была выявлена положительная динамика: отмечено обратное ремоделирование камер сердца, ушла одышка и отеки. Пациентка вернулась к привычному образу жизни», – рассказали в псковской больнице.