Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Филиал института деловой карьеры в Псковской области продолжает набор абитуриентов

Институт деловой карьеры продолжает набор на 2023/2024 учебный год. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото здесь и далее: пресс-служба филиала института деловой карьеры в Псковской области

Абитуриентам предлагают следующие направления подготовки:

  • 09.03.03 Прикладная информатика (Профиль: Прикладная информатика в сфере экономики)
  • 38.03.01 Экономика (Профиль: Финансы и кредит; Бухгалтерский учёт, анализ и аудит)
  • 38.03.02 Менеджмент (Профиль: Менеджмент организации; Менеджмент в здравоохранении; Менеджмент в спорте)
  • 38.03.03 Управление персоналом (Профиль: Управление персоналом организации)
  • 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (Профиль: Государственная и муниципальная служба)
  • 38.03.05 Бизнес-информатика (Профиль: Архитектура предприятия)
  • 40.03.01 Юриспруденция (Профиль: Гражданское право и процесс; Уголовное право и процесс)
  • 42.03.01 Реклама и связи с общественностью (Профиль: Реклама и связи с общественностью в предпринимательской деятельности)
  • 43.03.02 Туризм (Профиль: Менеджер туристической индустрии)
  • 45.03.02 Лингвистика (Профиль: Перевод и переводоведение)
  • 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Профиль: Психология и педагогика дошкольного образования)
  • 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (Профиль: Специальная психология)

Доступны различные формы обучения: 

  • очная 
  • очно-заочная 
  • заочная 
  • дистанционная 

«Наш вуз предлагает возможность освоения образовательной программы в ускоренные сроки. Мы сохраняем цены – это наш вклад в стабильность. Выпускникам выдаётся диплом государственного образца», – отметили в пресс-службе.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2869 от 11.11.2019 (бессрочно). Свидетельство о государственной аккредитации № 2996 от 21 февраля 2019 года (бессрочно).

Колледж предлагает следующие специальности:

  • 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
  • 38.02.03 Операционная деятельность в логистике
  • 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
  • 38.02.07 Банковское дело
  • 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
  • 42.02.01 Реклама
  • 44.02.02 Преподавание в начальных классах
  • 44.02.04 Специальное дошкольное образование

Филиал находится в Пскове на улице Новгородской, 9. Время работы с 10:00 до 18:00 в будние дни.

Телефоны: (8 8112) 62-32-76, 8 (921) 218-40-75, 8 (921) 114-58-00.

Реклама. Филиал АНО ВО «ИДК» в Псковской области

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 октября 2023

Отопительный сезон стартовал в Пыталовском районе
06 октября 2023

Более 50 деревьев высадили островичи в честь воссоединения новых регионов с Россией
06 октября 2023

Заведующая женской консультацией Псковского перинатального центра станет гостьей программы «Анамнез»
06 октября 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Открытие окружного этапа премии Russian Event Awards в Пскове
06 октября 2023

Три крыши и два фасада многоквартирных домов капитально отремонтировали в Великих Луках
06 октября 2023

Профпробы для школьников начались в Псковской области
06 октября 2023

Детская театральная студия открылась в «Михайловском»
06 октября 2023

230 населённых пунктов в Псковской области остались без света из-за сильного ветра

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...