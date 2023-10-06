Филиал института деловой карьеры в Псковской области продолжает набор абитуриентов

10:46, 06 октября 2023, ПАИ

Институт деловой карьеры продолжает набор на 2023/2024 учебный год. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Абитуриентам предлагают следующие направления подготовки:

09.03.03 Прикладная информатика (Профиль: Прикладная информатика в сфере экономики)

38.03.01 Экономика (Профиль: Финансы и кредит; Бухгалтерский учёт, анализ и аудит)

38.03.02 Менеджмент (Профиль: Менеджмент организации; Менеджмент в здравоохранении; Менеджмент в спорте)

38.03.03 Управление персоналом (Профиль: Управление персоналом организации)

38.03.04 Государственное и муниципальное управление (Профиль: Государственная и муниципальная служба)

38.03.05 Бизнес-информатика (Профиль: Архитектура предприятия)

40.03.01 Юриспруденция (Профиль: Гражданское право и процесс; Уголовное право и процесс)

42.03.01 Реклама и связи с общественностью (Профиль: Реклама и связи с общественностью в предпринимательской деятельности)

43.03.02 Туризм (Профиль: Менеджер туристической индустрии)

45.03.02 Лингвистика (Профиль: Перевод и переводоведение)

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Профиль: Психология и педагогика дошкольного образования)

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (Профиль: Специальная психология)

Доступны различные формы обучения:

очная

очно-заочная

заочная

дистанционная

«Наш вуз предлагает возможность освоения образовательной программы в ускоренные сроки. Мы сохраняем цены – это наш вклад в стабильность. Выпускникам выдаётся диплом государственного образца», – отметили в пресс-службе.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2869 от 11.11.2019 (бессрочно). Свидетельство о государственной аккредитации № 2996 от 21 февраля 2019 года (бессрочно).

Колледж предлагает следующие специальности:

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)

38.02.03 Операционная деятельность в логистике

38.02.04 Коммерция (по отраслям)

38.02.07 Банковское дело

40.02.01 Право и организация социального обеспечения

42.02.01 Реклама

44.02.02 Преподавание в начальных классах

44.02.04 Специальное дошкольное образование

Филиал находится в Пскове на улице Новгородской, 9. Время работы с 10:00 до 18:00 в будние дни.

Телефоны: (8 8112) 62-32-76, 8 (921) 218-40-75, 8 (921) 114-58-00.

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