Филиал института деловой карьеры в Псковской области продолжает набор абитуриентов
Институт деловой карьеры продолжает набор на 2023/2024 учебный год. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учебного заведения.
Абитуриентам предлагают следующие направления подготовки:
- 09.03.03 Прикладная информатика (Профиль: Прикладная информатика в сфере экономики)
- 38.03.01 Экономика (Профиль: Финансы и кредит; Бухгалтерский учёт, анализ и аудит)
- 38.03.02 Менеджмент (Профиль: Менеджмент организации; Менеджмент в здравоохранении; Менеджмент в спорте)
- 38.03.03 Управление персоналом (Профиль: Управление персоналом организации)
- 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (Профиль: Государственная и муниципальная служба)
- 38.03.05 Бизнес-информатика (Профиль: Архитектура предприятия)
- 40.03.01 Юриспруденция (Профиль: Гражданское право и процесс; Уголовное право и процесс)
- 42.03.01 Реклама и связи с общественностью (Профиль: Реклама и связи с общественностью в предпринимательской деятельности)
- 43.03.02 Туризм (Профиль: Менеджер туристической индустрии)
- 45.03.02 Лингвистика (Профиль: Перевод и переводоведение)
- 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Профиль: Психология и педагогика дошкольного образования)
- 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (Профиль: Специальная психология)
Доступны различные формы обучения:
- очная
- очно-заочная
- заочная
- дистанционная
«Наш вуз предлагает возможность освоения образовательной программы в ускоренные сроки. Мы сохраняем цены – это наш вклад в стабильность. Выпускникам выдаётся диплом государственного образца», – отметили в пресс-службе.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2869 от 11.11.2019 (бессрочно). Свидетельство о государственной аккредитации № 2996 от 21 февраля 2019 года (бессрочно).
Колледж предлагает следующие специальности:
- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
- 38.02.03 Операционная деятельность в логистике
- 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
- 38.02.07 Банковское дело
- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
- 42.02.01 Реклама
- 44.02.02 Преподавание в начальных классах
- 44.02.04 Специальное дошкольное образование
Филиал находится в Пскове на улице Новгородской, 9. Время работы с 10:00 до 18:00 в будние дни.
Телефоны: (8 8112) 62-32-76, 8 (921) 218-40-75, 8 (921) 114-58-00.
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