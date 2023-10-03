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Студентов ПсковГУ приглашают в осеннюю школу робототехники в «Сириусе»

Студентов бакалавриата, магистратуры и аспирантуры ПсковГУ приглашают принять участие в осенней школе робототехники «Современные методы робототехники и теории управления». Мероприятие пройдёт с 13 по 18 ноября в университете «Сириус» при поддержке Росатома. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Студентов ПсковГУ приглашают в осеннюю школу робототехники в «Сириусе». Фото: пресс-служба ПсковГУ

В рамках интенсива слушатели узнают об актуальных подходах к исследованию проблем механики, робототехники и теории управления, познакомятся с постановками тематических задач в приложениях, а также приобретут навыки использования аналитических и численных методов их решения.

Особое внимание будет уделено задачам и приложениям мобильной робототехники, планированию и управлению движением робототехнических систем с ограничениями, задачам моделирования и построения робототехнических систем, обладающих элементами автономности и адаптивности, а также знакомству с современными методами робастного управления движением.

Кроме того, об актуальной технологической повестке Росатома в области роботизации расскажут эксперты госкорпорации.

В качестве приглашённых преподавателей ожидается приезд учёных с мировым именем: Феликса Черноусько, Евгения Брискина, Марка Когана и других. Тем, кто успеет подать заявку и пройдёт отбор, представится возможность лично познакомиться и пообщаться с людьми, стоявшими у истоков развития современной робототехники.

Подать заявку на участие можно по ссылке до 13 октября. Прошедшим конкурсный отбор предоставляют бесплатный проезд, проживание и питание во время обучения.

Добавим, подготовленный для осеннего интенсива образовательный модуль «Современные методы робототехники и теории управления» является частью базовой профессиональной подготовки магистратуры «математическая робототехника и искусственный интеллект» университета «Сириус», которую курирует госкорпорация «Росатом».

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Студентов ПсковГУ приглашают в осеннюю школу робототехники в «Сириусе»

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