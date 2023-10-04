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Спорт

Порядка 70 гоночных экипажей приняли участие в ралли «Пушкинские Горы – 2023»

В соревнованиях финального этапа Кубка России – ралли «Пушкинские Горы – 2023», который является также финальным этапом Кубка Содружества «Трофей Александра Невского», приняли участие 68 гоночных автомобилей из различных регионов России и экипаж из Минска. Об этом ПАИ сообщили в комитете по спорту Псковской области. 

Порядка 70 гоночных экипажей приняли участие в ралли «Пушкинские Горы – 2023». Фото: районная газета «Пушкинский край»

По итогам ралли «Пушкинские Горы 2023» победителями стали: в абсолютном зачете 1 место – Клим Гаврилов (СПб), Кирилл Еникеев (МСК), Ford Fiesta Proto.

В зачете 4000Н – 1 место завоевали Евгений Чуков и Андрей Митин из Москвы на Mitsubishi Lancer EVO-IX. В зачете 2000Н первыми стали Юрий Аршанский и Илья Карпинский из  Санкт-Петербурга на Honda Civic. В зачете 1600Н 1 место у Алексея Курносова (Смоленск) и  Павла Щербакова (Санкт-Петербурга) на Volkswagen Polo. В зачете 1400Н 1 место занял Марат Камалов из Свердловской области и Даниил Балашков из Екатеринбурга на автомобиле, LADA Kalina.

В номинации «Наша классика» 1 место заняли Владимир Степанов и Елизавета Савко из Санкт-Петербурга на ВАЗ 21053.

Результаты экипажей из Псковской области: 2000Н у Владислава Супруна из Великих Лук и Александра Гришина из Санкт-Петербурга на ВАЗ 2112 – 7 место. В номинации «Наша классика» 4 место у Павла Захарченко (Псков), Бориса Бадещенкова (Великие Луки) на ВАЗ-21013, 11 место заняли Ольга Стебихова, Алина Затравкина из Пскова на ВАЗ-21013, а на 12 строчке расположились Денис Баулин и  Алексей Белов на ВАЗ-21053 из Пскова. 

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