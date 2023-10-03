Великолучане присоединились к военно-патриотической игре Союза городов воинской славы

16:46, 03 октября 2023, ПАИ

Великолучане принимают участие в военно-патриотической игре Союза городов воинской славы «Наша сила – в единстве!». Об этом сообщает портал Luki-News со ссылкой на отдел по молодежной политике Управления образования администрации города Великие Луки.

Целью игры является военно-патриотическое воспитание молодежи, укрепление здоровья, получение молодыми людьми навыков начальной военной подготовки.

В игре принимают участие команды старшеклассников городов воинской славы в возрасте от 15 до 17 лет.

Город Великие Луки представляет сборная команда старшеклассников из кадетской школы, школы № 2 и школы № 12. Ребята готовились к поездке в течение трех месяцев под руководством преподавателя-организатора МАОУ «Кадетская школа» Романа Кузнецова и преподавателя-организатора ОБЖ МБОУ СОШ №1 Олега Файнберга.

Участники будут состязаться в 15 номинациях.