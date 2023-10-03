Великолучанин получил звание мастера спорта по самбо

16:46, 03 октября 2023, ПАИ

Великолукский спортсмен, воспитанник спортшколы «Экспресс» Дмитрий Рогов получил звание мастера спорта России по самбо. Об этом сообщается в группе центра единоборств «Отечество» в соцсети «ВКонтакте».

Отметим, что согласно приказу № 1255, по которому Дмитрий Рогов получил звание мастера спорта, он оказался единственным спортсменом в Псковской области, удостоившимся такого звания по этому приказу.

Также спортсмен является председателем Федерации боевого самбо в Псковской области и имеет спортивное звание кандидата в мастера спорта по ММА, кудо и панкратиону.

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