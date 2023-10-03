В Псковском районе два человека пострадали в ДТП с участием нетрезвого водителя

18:17, 03 октября 2023, ПАИ

Два автомобиля – ВАЗ-2107 и Skoda Octavia – столкнулись у поворота к деревне Выбуты в Псковском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ Псковская сводка».

В результате ДТП пострадали два человека из автомобиля ВАЗ-2107. Им оказывают помощь, решается вопрос об их госпитализации.

Установлено, что девушка – водитель Skoda Octavia находилась в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.