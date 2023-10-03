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Общество

О штормовом ветре предупреждают псковичей

Об усилении ветра в Псковской области утром 4 октября предупредили жителей региона. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС России.

О штормовом ветре предупреждают псковичей. Фото: ПАИ

«Утром, 4 октября, начиная с 8:00 – 11:00 с сохранением в течение дня в Псковской области ожидается усиление юго-западного, западного ветра», – отметили в пресс-службе ведомства.

Порывы ветра завтра будут достигать 15-19 метров в секунду, в прибрежных районах – до 21 метров в секунду. При сильном ветре псковичам рекомендуют убрать хозяйственные вещи со двора и балконов и сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу.

«Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска», – призвали псковичей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.

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