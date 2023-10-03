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Спорт

15 призов привезли печерянки с соревнований по художественной гимнастике в Луге

15 призов завоевали спортсменки из Печор на турнире по художественной гимнастике «Солнышко», который прошёл в Луге Ленинградской области 30 сентября и 1 октября. Об этом сообщает районная газета «Печорская правда».

  • Турнир по художественной гимнастике «Солнышко»
    Фото: Районная газета «Печорская правда»
  • Турнир по художественной гимнастике «Солнышко»
    Фото: Районная газета «Печорская правда»
  • Турнир по художественной гимнастике «Солнышко»
    Фото: Районная газета «Печорская правда»
  • Турнир по художественной гимнастике «Солнышко»
    Фото: Районная газета «Печорская правда»
  • Турнир по художественной гимнастике «Солнышко»
    Фото: Районная газета «Печорская правда»
  • Турнир по художественной гимнастике «Солнышко»
    Фото: Районная газета «Печорская правда»
  • Турнир по художественной гимнастике «Солнышко»
    Фото: Районная газета «Печорская правда»
  • Турнир по художественной гимнастике «Солнышко»
    Фото: Районная газета «Печорская правда»
  • Турнир по художественной гимнастике «Солнышко»
    Фото: Районная газета «Печорская правда»
  • Турнир по художественной гимнастике «Солнышко»
    Фото: Районная газета «Печорская правда»

Первые места в личных зачётах в своих возрастных категориях завоевали София Ефимова, Таисия Яковенко, Анна Емельянова и Ева Юшкина.

Серебро взяли печерянки Анна Градусова, Мира Юшкина и Анна Бородич.

Бронзы удостоились Дарья Васильева, София Александрова и Ульяна Тимофеева.

В групповых упражнениях золото также завоевали спортсменки Мирослава Юшкина, Дарья Васильева, София Александрова, Анна Бородич и Анна Градусова.

Также специальные призы от судей получили Ева Юшкина, Дарья Васильева, София Ефимова и Анна Градусова.

Тренерует спортсменок Ксения Гродикова.

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