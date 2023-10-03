Третий трек-поход «Молодёжный» прошёл в Изборске

17:50, 03 октября 2023, ПАИ

Третий трек-поход «Молодёжный» состоялся в Изборско-Мальской долине 1 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Перед началом трек-похода для участников мероприятия провели экскурсию по Изборской крепости и интерактивную программу «Ключи от Изборска». Также ребята узнали историю первого поселения изборян на Труворовом городище и посетили Словенские источники, где умылись бодрящей ключевой водой.

Важной частью похода стало участие в экологической акции: ребята помогли очистить территорию Труворова креста и городища от опавших листьев и самосева.

«Кто-то из участников побывал в Изборске впервые, а кто-то и вовсе загородом не был никогда. И то, с каким удовольствием ребята гуляли, помогали друг другу просто так, проявляли заботу даже в мелочах и не хотели расставаться – для нас были лучшей оценкой!» - отметили в Псковском молодёжном центре.

Поход по Изборско-Мальской долине завершился на восточном берегу Городищенского озера у Блиновой рощи. Здесь юные путешественники смогли попробовать сытную изборскую похлебку, поделиться впечатлениями от увиденного и выпить горячего чая.