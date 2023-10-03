Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Николай Соколов – о работе главы Новоржевского района: Контакта с областью как не было, так и нет

Отсутствие налаженного контакта главы Новоржевского района с региональными властями стало основной причиной неготовности муниципалитета к отопительному сезону, заявил депутат Собрания депутатов Новоржевского муниципального округа, руководитель фракции «Единая Россия» в окружном Собрании Николай Соколов в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото: районная газета «Земля новоржевская»

«Глава не работала в этом направлении. А сейчас, поскольку образовывается муниципальный округ, она понимает, что работать не будет, если её не выберут главой [итоги конкурсов на должности глав муниципальных округов в Псковской области будут подведены в конце октября. – ПАИ]. Поэтому она уже сейчас не работает. К отопительному сезону никаких договоров не заключено, помощь области не запрашивается, потому что контакта с областным правительством, с губернатором, профильными комитетами как не было, так и нет», – подчеркнул Николай Соколов.

Вместе с тем, депутат выразил уверенность, что выделенные губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым дополнительные средства помогут Новоржевскому району подготовиться к отопительному сезону.

«На закупку твёрдого топлива – дров – 2,2 миллиона – это достаточно большая сумма, это очень поможет нам», – заключил Николай Соколов.

Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников со своим заместителем Игорем Шатурным обсудили подготовку к отопительному сезону. В Новоржевском районе не были предусмотрены достаточные средства ни на оборудование, ни на закупку топлива, поэтому глава региона выделил муниципалитету из бюджета области дополнительно 2,2 млн рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 октября 2023

Игорь Сопов положительно оценил работу штаба Общественного наблюдения за выборами
03 октября 2023

Николай Соколов – о работе главы Новоржевского района: Контакта с областью как не было, так и нет
03 октября 2023

Армен Мнацаканян – о проблемах с началом отопительного сезона в Новоржевском районе: Это системные ошибки главы муниципалитета
01 октября 2023

Необходимо сосредоточиться на популяризации инвествозможностей Псковской области – Денис Салий
30 сентября 2023

В эфир вышел новый выпуск программы «Тема недели»
29 сентября 2023

Первое заседание провела комиссия по конкурсу на замещение должности главы Пыталовского округа
29 сентября 2023

Конкурсная комиссия на замещение должности главы Новоржевского округа начала работу
29 сентября 2023

В эфир вышел 132-й выпуск «Псковского телеграма»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...