Николай Соколов – о работе главы Новоржевского района: Контакта с областью как не было, так и нет

17:43, 03 октября 2023, ПАИ

Отсутствие налаженного контакта главы Новоржевского района с региональными властями стало основной причиной неготовности муниципалитета к отопительному сезону, заявил депутат Собрания депутатов Новоржевского муниципального округа, руководитель фракции «Единая Россия» в окружном Собрании Николай Соколов в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Глава не работала в этом направлении. А сейчас, поскольку образовывается муниципальный округ, она понимает, что работать не будет, если её не выберут главой [итоги конкурсов на должности глав муниципальных округов в Псковской области будут подведены в конце октября. – ПАИ]. Поэтому она уже сейчас не работает. К отопительному сезону никаких договоров не заключено, помощь области не запрашивается, потому что контакта с областным правительством, с губернатором, профильными комитетами как не было, так и нет», – подчеркнул Николай Соколов.

Вместе с тем, депутат выразил уверенность, что выделенные губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым дополнительные средства помогут Новоржевскому району подготовиться к отопительному сезону.

«На закупку твёрдого топлива – дров – 2,2 миллиона – это достаточно большая сумма, это очень поможет нам», – заключил Николай Соколов.

Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников со своим заместителем Игорем Шатурным обсудили подготовку к отопительному сезону. В Новоржевском районе не были предусмотрены достаточные средства ни на оборудование, ни на закупку топлива, поэтому глава региона выделил муниципалитету из бюджета области дополнительно 2,2 млн рублей.