В Псковском районе отчим пытался застрелить пасынка

18:14, 03 октября 2023, ПАИ

Отчим пытался застрелить своего пасынка в Псковском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

63-летний мужчина с двухствольным ружьём ворвался в дом к сыну своей умершей сожительницы и выстрелил в него. Первую помощь потерпевшему оказала супруга. Она же и вызвала скорую помощь, а отчим после преступления отправился домой. Мотивом преступления считают старый конфликт между мужчинами.

Сейчас потерпевший находится в лечебном учреждении, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Стрелявший мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.