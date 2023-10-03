В Псковском районе отчим пытался застрелить пасынка
Отчим пытался застрелить своего пасынка в Псковском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.
63-летний мужчина с двухствольным ружьём ворвался в дом к сыну своей умершей сожительницы и выстрелил в него. Первую помощь потерпевшему оказала супруга. Она же и вызвала скорую помощь, а отчим после преступления отправился домой. Мотивом преступления считают старый конфликт между мужчинами.
Сейчас потерпевший находится в лечебном учреждении, ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Стрелявший мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.
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