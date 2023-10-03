О фейках во время президентской кампании предупредили псковичей

19:46, 03 октября 2023, ПАИ

Избирательная комиссия Псковской области будет бороться с недостоверной информацией, которая будет появляться во время президентских выборов. Об этом сказал председатель облизбиркома Игорь Сопов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«И я думаю, что президентская кампания будет отличаться тем, что будет большое количество недостоверной информации о подготовке и проведению хода голосования. Мы в этом просто уверены. Эта важнейшая кампания нашей страны будет проходить в сроки, установленные конституцией, и выборы не переносятся и не сдвигаются, и мы понимаем, какая будет внешнеполитическая ситуация, мы понимаем, насколько люди, которые не хотят видеть стабильную ситуацию в России хотят дестабилизировать политическую ситуацию перед выборной кампанией. Здесь на нас и на Общественную палату ложится двойная нагрузка по информированию наших избирателей и самое главное по опровержению той недостоверной информации, которая будет появляться», – подчеркнул Игорь Сопов.

Председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачёва обратила внимание, что при президентской кампании будет уделено большое внимание подготовке наблюдателей. «Действительно избирательная кампания будет очень специфичной. При работе надо будет быть очень бдительными и внимательными», – заключила она.